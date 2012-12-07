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Россиянин пытался провезти через белорусско-украинскую границу радиоактивные часы

07 декабря 2012 10:15
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Новости Беларуси. Радиоактивный «подарок» изъяли гомельские таможенники. Приборы контроля в пункте пропуска «Новая Гута» зафиксировали излучение от автомобиля россиянина – свыше 11 микрозивертов в час. Это почти в 60 раз выше нормы.

Причину высокого радиационного фона обнаружили быстро – старые часы. Россиянин получил их в подарок от родственника – бывшего военного. О том, что часы опасны для здоровья, мужчины даже не подозревали.

По мнению экспертов, подобный механизм устанавливался на подводных лодках. Он не представляет угрозы для жизни и здоровья людей пока находится на расстоянии более метра и его герметичность не нарушена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Государственная граница Беларуси

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