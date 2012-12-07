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На одном из предприятий в Молодечно произошла утечка аммиака. 4 человека пострадали

07 декабря 2012 13:06
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Новости Беларуси. Утечку аммиака в Молодечно ликвидировали. ЧП произошло 7 декабря на территории одного из предприятий города. Предельно допустимая концентрация паров превысила норму почти в 20 раз.

Известно о 4 пострадавших. Один работник доставлен в больницу – у него легкое отравление химическим веществом. Еще трое обратились с жалобами на плохое самочувствие.

Спасатели-пожарные осадили пары аммиака внутри помещения и перекрыли трубопровод. Угрозы жителям нет. На месте работает областная комиссия по чрезвычайным ситуациям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Техногенные катастрофы # Фотофакт

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