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Шёл в наушниках. На путях станции Городище погиб человек

16 июня 2022 20:06
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Новости Беларуси. На железнодорожных путях станции Городище в Минском районе под колесами поезда погиб человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Предположительно 28-летний мужчина шел в беспроводных наушниках.  

Шёл в наушниках. На путях станции Городище погиб человек-1

Очевидцы пытались предупредить пешехода о приближающемся поезде, но он их не услышал. Проигнорировал погибший и запрещающие звуковой и световой сигналы светофора. Минским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Осмотрено место происшествия, опрошены работники железнодорожной станции. Назначена судебно-медицинская экспертиза.  

# Несчастный случай # происшествия # Фотофакт

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