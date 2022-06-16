Шёл в наушниках. На путях станции Городище погиб человек

Новости Беларуси. На железнодорожных путях станции Городище в Минском районе под колесами поезда погиб человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Предположительно 28-летний мужчина шел в беспроводных наушниках.
Новости Беларуси. На железнодорожных путях станции Городище в Минском районе под колесами поезда погиб человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Предположительно 28-летний мужчина шел в беспроводных наушниках.
Очевидцы пытались предупредить пешехода о приближающемся поезде, но он их не услышал. Проигнорировал погибший и запрещающие звуковой и световой сигналы светофора. Минским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Осмотрено место происшествия, опрошены работники железнодорожной станции. Назначена судебно-медицинская экспертиза.