Мотоцикл и легковой автомобиль столкнулись на минской кольцевой

Новости Беларуси. Авария на МКАД. Столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. ДТП произошло в полдень, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

23-летний водитель Skoda ехал по кольцу со стороны улицы Мирошниченко в направлении Долгиновского тракта. При перестроении мужчина не убедился в безопасности движения и столкнулся со встречным мотоциклом Kawasaki. Им управлял 37-летний водитель. В результате аварии никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.