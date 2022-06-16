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Рыбак погиб в Солигорском районе. Он проходил под линией электропередач с поднятым удилищем

16 июня 2022 13:39
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Новости Беларуси. В Солигорском районе погиб рыбак. Мужчина с родственниками ловил рыбу на реке Случь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Рыбак погиб в Солигорском районе. Он проходил под линией электропередач с поднятым удилищем-1

Проходя под линией электропередач с поднятым удилищем, пенсионер попал под напряжение. Близкие доставили его в больницу. Однако, несмотря на усилия медиков, спасти мужчину не удалось. От полученного ожога электрическим током он скончался в реанимации.

# Рыбалка в Беларуси # происшествия # Фотофакт

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