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В Минске Pontiac сбил 21-летнюю девушку на пешеходном переходе на проспекте Рокоссовского

15 июня 2022 14:21
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Новости Беларуси. На пешеходном переходе девушка попала под колеса автомобиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

В Минске Pontiac сбил 21-летнюю девушку на пешеходном переходе на проспекте Рокоссовского-1

47-летний водитель автомобиля Pontiac ехал по проспекту Рокоссовского со стороны Ванеева в направлении Плеханова. Проезжая регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, он сбил 21-летнюю девушку. С травами она госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.  

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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