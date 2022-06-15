В Минске Pontiac сбил 21-летнюю девушку на пешеходном переходе на проспекте Рокоссовского

Новости Беларуси. На пешеходном переходе девушка попала под колеса автомобиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

47-летний водитель автомобиля Pontiac ехал по проспекту Рокоссовского со стороны Ванеева в направлении Плеханова. Проезжая регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, он сбил 21-летнюю девушку. С травами она госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.