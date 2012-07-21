Схвачен маньяк в противогазе, убивший 14 человек и ранивший 50 на премьере фильма о Бэтмене

Новости США. Мужчина открыл стрельбу в кинотеатре Century штата Колорадо на премьере нового фильма о Бэтмене «Темный рыцарь: Возрождение легенды». По последним данным, жертвами стали 14 человек, около 50 получили ранения. Двое пострадавших находятся в больнице в критическом состоянии. По сведениям из Шведского медицинского центра, пострадавшие с огнестрельными ранами продолжают поступать в больницы, сообщает ctv.by со ссылкой на Русскую службу BBC.

Все началось через 30 минут после того, как в зале потух свет. По свидетельствам очевидцев, высокий мужчина, в противогазе и бронежилете вошел в зал кинотеатра. В руках у него была канистра, из которой со свистом выходил газ. В первые секунды кто-то даже зааплодировал, приняв все происходящее за часть шоу, которым сопровождается показ, сообщает ctv.by со ссылкой на CNN. Вооруженный винтовкой и пистолетом преступник начал без разбора стрелять по людям, а затем бросил в них газовую гранату.

Преступник арестован на парковке за кинотеатром, им оказался 24-летний местный житель Джеймс Холмс, выходец из Индии. У него были изъяты винтовка и пистолет. Удивительнее причина, по которой молодой человек пошел на преступление – ему просто не достался билет на этот сеанс, сообщают полицейские.

Во время допроса задержанный заявил о минировании окрестностей в районе кинотеатра. Сейчас там работают сапёры. Целый квартал недалеко от кинотеатра и развлекательный центр эвакуированы. Сейчас там работают саперы. Полиция не исключает, что у злоумышленника могли быть сообщники.

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Обновлено 21.07.2012

Холмс не связан ни с какой террористической группировкой. Никогда не привлекался к ответственности. Известно лишь, что молодой человек называл себя врагом Бэтмена – Джокером, даже окрасил волосы в красный цвет. По сообщениям полиции, полуавтоматическую винтовку и помповое ружье, маньяк приобрёл легально

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