Прямой эфир

В час-пик горел автобус в Бресте

20 июля 2012 09:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Возгорание автобуса произошло в час-пик 19 июля возле остановки «Центр молодежного творчества» на улице Московской в Бресте, сообщает МЧС.

Водитель вовремя среагировал на задымление в салоне и открыл двери. Пассажиры вышли из автобуса. В результате происшествия никто не  пострадал.

В моторном отсеке транспортного средства произошло возгорание электрической проводки, в результате которого поврежден моторный отсек, сообщили корреспонденту ctv.by в пресс-службе Брестского МЧС.

Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
20 июля 2012 07:59

Потоп в Минске. Уровень осадков доходил до линии первого этажа жилых домов

20 июля 2012 07:40

Потоп в Минске: затоплены 19 улиц, в плену воды оказались 40 троллейбусов, 3 трамвая и 50 автобусов

20 июля 2012 06:54

Массовые демонстрации в Испании: акции прошли в 80 городах, в Мадриде начались беспорядки, около 30 человек ранены