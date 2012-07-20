В час-пик горел автобус в Бресте

Новости Беларуси. Возгорание автобуса произошло в час-пик 19 июля возле остановки «Центр молодежного творчества» на улице Московской в Бресте, сообщает МЧС.

Водитель вовремя среагировал на задымление в салоне и открыл двери. Пассажиры вышли из автобуса. В результате происшествия никто не пострадал.

В моторном отсеке транспортного средства произошло возгорание электрической проводки, в результате которого поврежден моторный отсек, сообщили корреспонденту ctv.by в пресс-службе Брестского МЧС.

Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки.