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Эксперты: Крушение самолета «С-Эйр» в Минской области 26 октября 2009 году произошло по вине экипажа

20 июля 2012 10:26
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Крушение частного самолета «С-Эйр» в Минске в 2009 году произошло из-за действий экипажа. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета завершила расследование происшествия, которое произошло 26 октября в районе Национального аэропорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты пришли к выводу, что экипаж не принял своевременного решения по уходу на второй круг или запасной аэродром. Снижение вне видимости наземных ориентиров привело к столкновению самолета с землей и гибели людей. Авиакатастрофа унесла жизни трех членов экипажа и двух пассажиров.

Разбившийся самолет изготовила британская компания в 1986 году. За время эксплуатации ни разу не ремонтировался. Был рассчитан на 35 тысяч посадок, совершил около восьми тысяч. По результатам расследования этого инцидента, в комитете разработали рекомендации по повышению безопасности полетов.

# происшествия # Авиакатастрофа

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