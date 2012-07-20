Эксперты: Крушение самолета «С-Эйр» в Минской области 26 октября 2009 году произошло по вине экипажа

Крушение частного самолета «С-Эйр» в Минске в 2009 году произошло из-за действий экипажа. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета завершила расследование происшествия, которое произошло 26 октября в районе Национального аэропорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты пришли к выводу, что экипаж не принял своевременного решения по уходу на второй круг или запасной аэродром. Снижение вне видимости наземных ориентиров привело к столкновению самолета с землей и гибели людей. Авиакатастрофа унесла жизни трех членов экипажа и двух пассажиров.

Разбившийся самолет изготовила британская компания в 1986 году. За время эксплуатации ни разу не ремонтировался. Был рассчитан на 35 тысяч посадок, совершил около восьми тысяч. По результатам расследования этого инцидента, в комитете разработали рекомендации по повышению безопасности полетов.