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21-летняя брестчанка получила 6,5 лет тюрьмы за ограбление ломбарда с помощью игрушечного пистолета

20 июля 2012 10:16
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Новости Беларуси. Почти семь лет лишения свободы за ограбление с игрушечным пистолетом. Такое наказание ждет 21-летнюю брестчанку, совершившую разбойное нападение на ломбард.

В конце марта в Бресте в один день было несколько краж. Самая резонансная –  в ломбарде на улице Буденного. Девушка в состоянии алкогольного опьянения угрожала кассиру предметом, похожим на пистолет и требовала деньги. Забрав около 600 тысяч рублей, злоумышленница покинула помещение. Задержали преступницу в тот же день. У нее изъяли похищенное и игрушечный пистолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Андрей Володько, прокурор Ленинского района Бреста:
Уже после задержания нашей обвиняемой за разбойное нападение, о котором мы сегодня говорим, выяснилось, что она совершила еще ряд преступлений. А именно, пять краж имущества в различных торговых павильонах Бреста.
По совокупности совершенных преступлений, ей окончательно было назначено уголовное наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы.

# Ограбление # происшествия # Андрей Володько # Криминал

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