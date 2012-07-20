21-летняя брестчанка получила 6,5 лет тюрьмы за ограбление ломбарда с помощью игрушечного пистолета

Новости Беларуси. Почти семь лет лишения свободы за ограбление с игрушечным пистолетом. Такое наказание ждет 21-летнюю брестчанку, совершившую разбойное нападение на ломбард.

В конце марта в Бресте в один день было несколько краж. Самая резонансная – в ломбарде на улице Буденного. Девушка в состоянии алкогольного опьянения угрожала кассиру предметом, похожим на пистолет и требовала деньги. Забрав около 600 тысяч рублей, злоумышленница покинула помещение. Задержали преступницу в тот же день. У нее изъяли похищенное и игрушечный пистолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Володько, прокурор Ленинского района Бреста:

Уже после задержания нашей обвиняемой за разбойное нападение, о котором мы сегодня говорим, выяснилось, что она совершила еще ряд преступлений. А именно, пять краж имущества в различных торговых павильонах Бреста.

По совокупности совершенных преступлений, ей окончательно было назначено уголовное наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы.