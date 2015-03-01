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Шумилинский район: три человека погибли на пожаре жилого дома

01 марта 2015 12:36
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Новости Беларуси. Трагедия произошла в деревне Мишневичи.

В частном доме проживали 73-летняя пенсионерка, инвалид I группы и ее 49-летний сын (опекун лежачей больной). Накануне к ним зашел односельчанин, с которым они, со слов соседей, два дня распивали спиртное.

О пожаре на пульт «101» сообщили жители деревни.

Спасатели прибыли к месту происшествия через минуту. Дом уже был охвачен пламенем.

К сожалению, спасти ни женщину, ни ее сына и односельчанина, не удалось. Судя по всему, мужчины пытались выбраться из дома, но у них это не получилось.

Что стало причиной пожара, еще предстоит выяснить. Одна версий – неосторожное обращение с огнем при курении.

Напомним, в феврале аналогичная причина привела к пожару в поселке Старобин Солигорского района.

35-летний мужчина погиб на пожаре в собственной квартире. Огонь возник на втором этаже многоэтажного жилого дома. Дверь была закрыта изнутри, поэтому спасатели проникли в квартиру через окно с помощью лестницы.

Квартира была полностью охвачено дымом. На полу спасатели нашли тело хозяина. Вероятно, он пытался самостоятельно потушить огонь, однако потерял сознание и спастись не успел. 

# происшествия # Пожар в доме

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