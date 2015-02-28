Lexus балерины Волочковой обстрелян в Москве

Новости России. Инцидент произошел 22 февраля, однако о нем стало известно только сейчас, так как Волочкова скрывала информацию о происшествии по просьбе полиции.

Накануне происшествия балерина поздно ночью вернулась домой. Автомобиль, как обычно, припарковала рядом со своим домом.

Утром о том, что на машине имеются следы, схожие со следами выстрелов, 39-летней Волочковой сообщили соседи.

Анастасия Волочкова, балерина (в интервью изданию SUPER):

У меня сейчас жуткий стресс. Я понимаю, что меня могли убить. Видимо, кто-то хотел досадить, сделать мне неприятное. У меня нет никаких подозрений, просто меня покоробил тот факт, что ровно год назад в Вербное воскресенье было ограбление в моем доме. Может быть, в это Прощеное воскресенье кто-то хотел напомнить о себе? Слава богу, со мной все в порядке. Ни меня, ни кого-то из близких в машине не было.



Напомним, в апреле 2013 года на особняк Анастасии в Лианозово было совершено нападение. Поздней ночью в дом ворвались трое мужчин, связали прислугу балерины и вынесли два сейфа. В спальне находилась 7-летняя дочь балерины Ариадна. К счастью, преступники не причинили ей вреда. Сама Волочкова в момент ограбления была на гастролях.

У правоохранительных органов несколько версий по поводу случившегося февральской ночью 2015-го.

Следы могли появиться как от выстрелов из травматического оружия, так и в результате использования предмета, похожего на шило. Злоумышленников ищут.