Школьник из Столина за год украл в социальных сетях 15 тысяч рублей у 240 человек

Новости Беларуси. 240 потерпевших и 15 тысяч рублей похищенного. В Гродно судят 17-летнего подростка из Столина, который воровал деньги в социальных сетях. Школьником была разработана сложная схема.

Почти год он покупал уже взломанные пользовательские аккаунты, блокировал к ним доступ, менял пароли. Под чужими именами юный хакер просил дать ему денег в долг по банковским реквизитам. Многие попались на уловку. Обвиняемый снимал средства с чужих пластиковых карт, занимался интернет-покупками или переводил деньги на свои счета. Все это продолжалось до тех пор, пока в милицию не поступило заявление от обманутого жителя Гродно.