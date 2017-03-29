11 населённых пунктов Крупского района остались без света в результате сильного ветра

Новости Беларуси. Жители почти трех сотен жилых домов в Крупском районе накануне остались без света. Причиной стал сильный ветер.

Без электричества осталась также и местная молочно товарная ферма. Аварийные бригады восстановили энергоснабжение в течение двух часов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.