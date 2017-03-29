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11 населённых пунктов Крупского района остались без света в результате сильного ветра

29 марта 2017 14:28
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Новости Беларуси. Жители почти трех сотен жилых домов в Крупском районе накануне остались без света. Причиной стал сильный ветер.

Проблемы коснулись 11 населенных пунктов района.

11 населённых пунктов Крупского района остались без света в результате сильного ветра-1

Без электричества осталась также и местная молочно товарная ферма. Аварийные бригады восстановили энергоснабжение в течение двух часов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# происшествия # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС

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