С начала 2017 года в белорусских лесах и полях зафиксировано 230 пожаров

Новости Беларуси. Уже 230 пожаров с начала года зафиксировано в белорусских лесах и полях. Из них треть – только за последние несколько дней. Больше всего тревожных сообщений поступает из Минской, Могилевской и Витебской областей. И виной тому не столько теплая погода и отсутствие снега, сколько действия людей.

Разжигание костров, пал сухой травы и дачного мусора зачастую приводят к пожарам. От них пострадало уже почти 80 га земли.