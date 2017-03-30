С начала 2017 года в белорусских лесах и полях зафиксировано 230 пожаров

Новости Беларуси. Уже 230 пожаров с начала года зафиксировано в белорусских лесах и полях. Из них треть – только за последние несколько дней. Больше всего тревожных сообщений поступает из Минской, Могилевской и Витебской областей. И виной тому не столько теплая погода и отсутствие снега, сколько действия людей.
Разжигание костров, пал сухой травы и дачного мусора зачастую приводят к пожарам. От них пострадало уже почти 80 га земли.
Артем Иванов, начальник Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Республики Беларусь:
Усугубляется все, как ни странно, как ни печально, человеческим фактором. В выходные люди выехали к себе на участки, начали готовить участки к сезону очередному. Дети вышли на каникулы, приехали к бабушкам-дедушкам, начали разводить костры. И у нас статистика, сухая, четкая статистика подтверждает о том, что да, есть рост.
Экологи напоминают, что поджигание сухой травы опасно для всей экосистемы. Огонь снижает плодородие почвы и губит животных. А в воздух при этом попадают мелкие частицы, которые вредны для здоровья людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.