«Разговаривала с потерпевшими, извинялась перед ними, переводила деньги». Чтобы вернуть украденное, родители киберпреступника взяли кредит

Новости Беларуси. От виртуального развлечения до реальной кражи. В Гродно начался судебный процесс в отношении юного хакера из Столина. Подросток обвиняется в киберпреступлении: через социальную сеть он крал деньги. Число пострадавших измеряется сотнями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Буро, СТВ:

В 16 лет подросток смог сколотить внушительное состояние в 15 тысяч рублей. Правда, закон физики никто не отменял.