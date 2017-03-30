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«Разговаривала с потерпевшими, извинялась перед ними, переводила деньги». Чтобы вернуть украденное, родители киберпреступника взяли кредит

30 марта 2017 17:30
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Новости Беларуси. От виртуального развлечения до реальной кражи. В Гродно начался судебный процесс в отношении юного хакера из Столина. Подросток обвиняется в киберпреступлении: через социальную сеть он крал деньги. Число пострадавших измеряется сотнями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Галина Буро, СТВ:
В 16 лет подросток смог сколотить внушительное состояние в 15 тысяч рублей. Правда, закон физики никто не отменял.

У парня прибыло, а у 233 пострадавших убыло. Материалы уголовного дела сейчас разбирают в суде.

«Разговаривала с потерпевшими, извинялась перед ними, переводила деньги». Чтобы вернуть украденное, родители киберпреступника взяли кредит -1

В течении года молодой человек покупал в интернете взломанные пользовательские аккаунты. Под чужими именами рассылал сообщения с просьбой занять денег, просил выслать банковские реквизиты. Многие попались на уловку. Обвиняемый снимал средства с пластиковых карт, покупал себе дорогостоящие гаджеты или переводил деньги на свои счета.

Красивая жизнь закончилась после заявления в милицию от обманутого жителя Гродно.

Геннадий Мазайло, старший помощник прокурора города Гродно:
География преступлений достаточно обширная, практически все регионы Республики Беларусь были затронуты. Потерпевшие являются жителями как Гродно, Гродненской области, так и Брестской, Гомельской, Витебской областей.

Родители подростка от комментариев на камеру отказались. Известно, что они взяли кредит и возместили ущерб пострадавшим людям.

«Разговаривала с потерпевшими, извинялась перед ними, переводила деньги». Чтобы вернуть украденное, родители киберпреступника взяли кредит -4

Мать обвиняемого:
Я звонила, сначала разговаривала с потерпевшими, извинялись мы перед ними, потом я переводом переводила деньги. Никогда в семье не было, чтоб кто-то кого-то обманывал.

Я ничему плохому его не учила, у нас даже никто друг друга никогда не обзывал.

Чистосердечное признание, а также возраст обвиняемого и его отличная учеба – главные козыри защиты.

«Разговаривала с потерпевшими, извинялась перед ними, переводила деньги». Чтобы вернуть украденное, родители киберпреступника взяли кредит -7

Руслан Яковлев, защитник обвиняемого:
Линия защиты будет строиться на том, что с учетом признательных показаний, чистосердечного раскаяния и иных обстоятельств данного уголовного дела, полагаю, что имеется возможность применения статьи 77 Уголовного Кодекса и отсрочка исполнения наказания.

Стремление подростка выделится среди сверстников – здесь считают – и стало генератором преступления. Ведь обеспеченная семья в деньгах явно не нуждалась.

Галина Буро:
Точку в этом деле суд поставит не скоро. Слишком много эпизодов, предстоит опросить всех потерпевших и свидетелей, а также вникнуть в технические детали.

Подростку может грозить от 2 до 7 лет лишения свободы.

# происшествия # Фотофакт # Хакеры # Галина Буро # Геннадий Мазайло # Руслан Яковлев

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