26-летнего эксгибициониста задержали в Минске. Он выскочил из-за здания в одних кроссовках

Новости Беларуси. В Минске был задержан эксгибиционист.
По информации ГУВД Мингорисполкома, второго мая вечером сотрудница ГУВД Минсгорисполкома, которая находилась на выходном дне, шла по улице Притыцкого.
Вдруг из-за церкви выскочил мужчина в одних кроссовках и начал демонстрировать свой половой орган. Женщина сразу сообщила о происходящем коллегам. Мужчину задержали. Им оказался 26-летний житель Минского района.
Одежда задержанного находилась в кустах. Мужчина рассказал, что приехал в белорусскую столицу, чтобы отдохнуть.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности, но не раз привлекался к административной за нарушение ПДД и неявку в военкомат.
В сентябре минувшего года на привокзальной площади в Гродно задержали эксгибициониста (читать далее).