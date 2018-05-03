26-летнего эксгибициониста задержали в Минске. Он выскочил из-за здания в одних кроссовках

Новости Беларуси. В Минске был задержан эксгибиционист.

По информации ГУВД Мингорисполкома, второго мая вечером сотрудница ГУВД Минсгорисполкома, которая находилась на выходном дне, шла по улице Притыцкого.

Вдруг из-за церкви выскочил мужчина в одних кроссовках и начал демонстрировать свой половой орган. Женщина сразу сообщила о происходящем коллегам. Мужчину задержали. Им оказался 26-летний житель Минского района.

Одежда задержанного находилась в кустах. Мужчина рассказал, что приехал в белорусскую столицу, чтобы отдохнуть.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности, но не раз привлекался к административной за нарушение ПДД и неявку в военкомат.