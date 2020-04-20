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В Брестском районе Volkswagen врезался в дерево, водитель в реанимации

20 апреля 2020 09:44
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Новости Беларуси. 20 апреля около семи утра в Брестском районе иномарка при столкновении с деревом получила серьёзные повреждения. 

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 26-летний житель деревни Прилуки за рулём Volkswagen Golf ехал по трассе Р94. На 12 км дороги автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. 

В Брестском районе Volkswagen врезался в дерево, водитель в реанимации -1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома 

Водитель получил травмы и был доставлен в реанимацию. По факту ДТП ведётся проверка. 

В Брестском районе Volkswagen врезался в дерево, водитель в реанимации -4

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома 

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# Авария в Брестской области # происшествия

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