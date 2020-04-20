В Брестском районе Volkswagen врезался в дерево, водитель в реанимации
Новости Беларуси. 20 апреля около семи утра в Брестском районе иномарка при столкновении с деревом получила серьёзные повреждения.
Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 26-летний житель деревни Прилуки за рулём Volkswagen Golf ехал по трассе Р94. На 12 км дороги автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
Водитель получил травмы и был доставлен в реанимацию. По факту ДТП ведётся проверка.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
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