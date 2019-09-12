На Volvo упала осветительная мачта. Женщину-водителя госпитализировали

Новости Беларуси. Серьезная авария на МКАД. Около полудня на внешнем кольце в микрорайоне Уручье в направлении Логойского тракта женщина за рулем Volvo врезалась в осветительную мачту, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Конструкция не выдержала удара и рухнула на машину. На место прибыли медики и сотрудники ГАИ. Пострадавшую госпитализировали. Причина аварии пока не ясна. Около часа в этом районе было затруднено движение.