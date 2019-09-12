В Слуцке при лобовом столкновении Seat и Mazda пострадали 4 человека
Новости Беларуси. 12 сентября в Слуцке в аварии пострадали четыре человека.
Как сообщает УВД Минского облисполкома, 32-летний водитель Seat двигался по улице Гагарина. На закруглении дороги машина выехала на встречную полосу, где врезалась в Mazda под управлением 36-летнего водителя.
Фото: УВД Миноблисполкома
В результате столкновения травмы получили четыре человека. Водитель Seat доставлен в реанимацию. Отмечается, что у него нет водительских прав. 27-летний пассажир той же машины, а также водитель и пассажир Mazda доставлены в травматологию.
Фото: УВД Миноблисполкома
Все пострадавшие – жители Слуцка.
На место аварии выезжали сотрудники ГАИ, МЧС, следователи и эксперты.
Фото: УВД Миноблисполкома
На неделе в Полоцком районе произошло лобовое столкновение.
Один человек пострадал – подробнее здесь.