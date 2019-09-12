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В Слуцке при лобовом столкновении Seat и Mazda пострадали 4 человека

12 сентября 2019 16:21
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Новости Беларуси. 12 сентября в Слуцке в аварии пострадали четыре человека.

Как сообщает УВД Минского облисполкома, 32-летний водитель Seat двигался по улице Гагарина. На закруглении дороги машина выехала на встречную полосу, где врезалась в Mazda под управлением 36-летнего водителя.

В Слуцке при лобовом столкновении Seat и Mazda пострадали 4 человека-1

Фото: УВД Миноблисполкома

В результате столкновения травмы получили четыре человека. Водитель Seat доставлен в реанимацию. Отмечается, что у него нет водительских прав. 27-летний пассажир той же машины, а также водитель и пассажир Mazda доставлены в травматологию.

В Слуцке при лобовом столкновении Seat и Mazda пострадали 4 человека-4

Фото: УВД Миноблисполкома

Все пострадавшие – жители Слуцка.

На место аварии выезжали сотрудники ГАИ, МЧС, следователи и эксперты.

В Слуцке при лобовом столкновении Seat и Mazda пострадали 4 человека-7

Фото: УВД Миноблисполкома

На неделе в Полоцком районе произошло лобовое столкновение.

Один человек пострадал – подробнее здесь.

# Авария в Минской области # происшествия

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