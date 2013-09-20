В Гомельской области мужчину, заблудившегося в лесу, нашли по пояс в болоте

Новости Беларуси. Утром в четверг 70-летний мужчина ушёл в лес собирать грибы. Вечером он позвонил с мобильного телефона сыну и рассказал, что заблудился у деревни Цыкуны.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря Гомельского областного управления МЧС, пожилой человек успел указать координаты, где находится. Это был последний звонок пенсионера. Его телефон разрядился.

Около десяти часов вечера пожилого мужчину нашли спасатели. Пенсионер практически по пояс находился в воде.

Напомним, в прошлом году житель Гродненской области целую неделю провёл в лесу, отбиваясь от диких кабанов. Пенсионер Адольф Пузач пошёл в ближайший лес в Мостовском районе за орешником, а обратной дороги уже не нашёл. Первыми тревогу забили соседи. Обыскали всю деревню и ближайший лес, потом обратились в милицию. Всю неделю пенсионер питался травой и зелёными листьями, а на ночлег устраивался в ельнике. На спасение мужчина уже и не надеялся (смотрите видео).