Серия дерзких краж в Минске может повториться на Рождество

Новости Беларуси. В Минске в праздничные дни произошла серия дерзких краж.

«С 25 декабря в столице произошла серия квартирных краж. Первыми пострадали хозяева трех квартир в Заводском районе во время празднования католического Рождества. Еще 9 аналогичных эпизодов произошло в Первомайском районе и один в Партизанском в новогоднюю ночь», - рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Кражи были совершены в праздничные дни в вечернее и ночное время, пока хозяева отсутствовали дома. У сотрудников милиции есть предположения, что в ночь с 7 на 8 января будут совершены аналогичные преступления.

Действуют злоумышленники одинаково: выбирают квартиры на первом этаже, где окна расположены близко к земле, проникают в квартиры путем отжатия стеклопакета. На это уходит всего несколько секунд. Затем совершают хищения.

В связи с этим сотрудники милиции просят тех, чьи квартиры находятся на первых этажах, проявлять предельную бдительность и принимать соответствующие меры предосторожности.