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В Пинске мужчина, пытаясь вылезти из запертого дома, застрял в окне и замерз

05 января 2016 06:56
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Новости Беларуси. Трагедия в Пинске. 32-летний мужчина замерз, пытаясь выбраться из запертого дома через окно.

Накануне гибели мужчина вместе с друзьями устроил застолье. Затем, по неизвестной пока причине, они заперли его в доме и ушли. Когда сосед 2 января обнаружил тело мужчины, входная дверь была заперта, а ключ торчал снаружи.

Мужчина попытался выбраться из дома через окно веранды. Однако оно было слишком узкое, и мужчина застрял. По предварительной версии, мужчина умер от переохлаждения. Сейчас все обстоятельства трагедии выясняют следователи.

Отметим, это не первая жертва январского минуса. Так в Витебской области человек замерз на обочине дороги.

Между тем, по прогнозам синоптиков к выходным морозы ослабнут. В субботу, 9 января, температура воздуха ночью −8…−15 °С, днем −3…−10 °С. В воскресенье, 10 января, ночью столбики термометров опустятся до -10 градусов, днем будет от 0 до минус 7.

# происшествия # Морозы

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