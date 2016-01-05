Дело об «алмазном» мошенничестве на $700 тыс. передано в прокуратуру

Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дела в отношении трех мошенников, которые выманивали крупные суммы денег у белорусов для покупки алмазов из Африки.

Как сообщили в следственном комитете, план обмана потерпевших и хищения их денег разработал 51-летний житель Гродненской области. Кроме него в состав организованной группы входили еще двое мужчин, 1976 и 1977 годов рождения.

Потенциальным покупателям обвиняемые представлялись бывшими работниками консульства Республики Беларусь в африканских республиках. Они также утверждали, что поддерживают связи с лицами, занимающимися добычей и продажей алмазов. Мошенники даже организовывали поездки в Намибию и Уганду, чтобы продемонстрировать предлагаемые драгоценные камни.

После получения денег мошенники обвиняли покупателей в нарушении договоренностей, достигнутых между сторонами. А в одном случае даже организовали мнимое задержание одного из потерпевших правоохранительными органами Республики Уганда и пытались получить от супруги последнего деньги за его освобождение из «тюрьмы».

Данная схема действовала с 2011 по 2014 год. По уголовному делу установлено 11 потерпевших. Общая сумма причиненного ущерба - более 700 тысяч долларов США.

Всем участникам организованной группы предъявлено обвинение. Они заключены под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.