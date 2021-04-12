Семья с тремя детьми пострадала в аварии на МКАД. Водитель тормозил из-за животного на дороге

Новости Беларуси. Большое ДТП на кольцевой автодороге. Поздно вечером 11 апреля пострадала семья с тремя детьми, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Водитель Volkswagen на 19-м километре внешнего кольца, увидев на дороге животное, начал резко тормозить. Ехавший следом водитель Mazda не успел вовремя среагировать и врезался в него, после чего в Mazda въехал еще один автомобиль.