Семья с тремя детьми пострадала в аварии на МКАД. Водитель тормозил из-за животного на дороге

Новости Беларуси. Большое ДТП на кольцевой автодороге. Поздно вечером 11 апреля пострадала семья с тремя детьми, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Большое ДТП на кольцевой автодороге. Поздно вечером 11 апреля пострадала семья с тремя детьми, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Водитель Volkswagen на 19-м километре внешнего кольца, увидев на дороге животное, начал резко тормозить. Ехавший следом водитель Mazda не успел вовремя среагировать и врезался в него, после чего в Mazda въехал еще один автомобиль.
В итоге в аварии пострадали малолетние дети, находившиеся в автомобиле Mazda, и их родители, а также водитель Volkswagen. Их госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.