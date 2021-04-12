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Семья с тремя детьми пострадала в аварии на МКАД. Водитель тормозил из-за животного на дороге

12 апреля 2021 17:28
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Новости Беларуси. Большое ДТП на кольцевой автодороге. Поздно вечером 11 апреля пострадала семья с тремя детьми, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Семья с тремя детьми пострадала в аварии на МКАД. Водитель тормозил из-за животного на дороге-1

Водитель Volkswagen на 19-м километре внешнего кольца, увидев на дороге животное, начал резко тормозить. Ехавший следом водитель Mazda не успел вовремя среагировать и врезался в него, после чего в Mazda въехал еще один автомобиль.

Семья с тремя детьми пострадала в аварии на МКАД. Водитель тормозил из-за животного на дороге-4

В итоге в аварии пострадали малолетние дети, находившиеся в автомобиле Mazda, и их родители, а также водитель Volkswagen. Их госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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