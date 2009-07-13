Семилетний мальчик погиб при пожаре в Шумилинском районе

Трагедия произошла вечером 12 июля в деревне Мишневичи.

Загорание на частном подворье обнаружил сосед пострадавших, они вместе начали спасать из сарая домашних животных. Пожар в двух пристройках был оперативно ликвидирован подразделением Шумилинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям, сгорела крыша в одной постройке и повреждена кровля в другом хозпомещении. При разборке подгоревших конструкций пеноблочного сарая спасатели обнаружили тело мальчика. Хозяева-погорельцы даже не предполагали, что их ребенок мог находиться в эпицентре пожара.

По предварительной информации, причиной трагедии могла стать детская шалость с огнем. По данному факту прокуратура Шумилинского района проводит проверку.