Французские рабочие захватили завод и угрожают взорвать его

Таким образом, работники завода автомобильных комплектующих New Fabrice требуют выплаты задолженности по зарплате.

Предприятие New Fabrice, расположенное в центральной части Франции, в предместье города Шательро, объявило о своей ликвидации в апреле и в настоящее время находится под судебной опекой. В связи с этим за последнее время на заводе были произведены массовые увольнения, а оставшиеся 366 работников давно требуют выплаты задолженностей от крупнейших автомобильных корпораций страны – основных клиентов предприятия: Peugeot, Citroen и Renault. По словам сотрудников завода, заработная плата не выплачивалась им с сентября 2008 года. Долг предприятия перед работниками составляет около 10 млн. евро.

В случае если руководство проигнорирует требования рабочих, они готовы уничтожить завод с помощью баллонов с газом, дабы не допустить, чтобы после его полного банкротства автопроизводители завладели оборудованием и запасом произведенных комплектующих. По данным профсоюзов, на складах New Fabrice находятся автомобильные детали стоимостью около 2 млн. евро, а также новое оборудование Renault, которое оценивается в такую же сумму.