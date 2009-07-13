Девятиклассницы в Лиде вытолкнули с 5 этажа свою подругу

Сообщается, что это произошло после распития спиртного.

Предварительно установлено, что девушку из окна квартиры, расположенной на 5 этаже, после совместного распития спиртных напитков вытолкнули двое одноклассниц 1993 года рождения. С травмами потерпевшая 1994 года рождения была помещена в больницу.

В настоящее время прокуратурой области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 139 УК Беларуси, рассказали корреспонденту БЕЛТА в МВД Беларуси.

Как сообщили БЕЛТА в органах прокуратуры, в настоящее время жизни девушки ничего не угрожает. – Ей причинены физические увечья. Сколько займет процесс реабилитации трудно сказать, возможно, и год. Но жить она будет. Самая страшная полученная травма – это перелом позвоночника, но, вроде, без повреждения функции спинного мозга, – отметил собеседник.

На квартире в тот момент также находились и несколько парней. По их показаниям, между девушками произошел конфликт и они подрались. События происходили на квартире местной жительницы 1963 года рождения. – Сначала подростки выпили в одном месте, затем пошли на квартиру к парню, родители которого отсутствовали дома, – уточнили в прокуратуре.

Вместе с тем в данном деле еще предстоит основательно разобраться. Первоначально было подозрение, что девушка выбросилась сама, но после того, как она пришла в себя, потерпевшая заняла позицию, что ее вытолкнули две другие девушки. Родители потерпевшей также стали писать жалобы, заявляя, что их дочь не могла сама выброситься.

В настоящее время следствие по данному делу продолжается.