В убийстве боксёра Артуро Гатти подозревают его жену

Полиция Бразилии заявила о задержании супруги экс-чемпиона мира, известного канадского боксера Артуро Гатти по подозрению в причастности к его гибели.

Гатти был найден мертвым в субботу утром в своем номере в отеле бразильского курортного города Порту-де-Галиньяс штата Пернамбуку, где он проводил медовый месяц вместе со своей женой и 10-месячным ребенком.

По данным полиции, 23-летняя Аманда Родригес, которая первой обнаружила тело супруга и сообщила о происшествии в полицию, взята под стражу в воскресенье из-за противоречивости её показаний, сообщает РИА "Новости" со ссылкой АР.

Представитель пресс-службы департамента полиции штата Пернамбуку Милена Сараива заявила в интервью агентству, что, по предварительным данным, Артуро Гатти был задушен ручкой от дамской сумочки, которая была найдена с пятнами крови на месте обнаружения его тела.

Также, по ее данным, у Гатти обнаружена черепно-мозговая травма. Местная полиция готовится выдвинуть формальное обвинение против Аманды Родригес.

– Пулевых или колотых ранений на его теле нет, но полиция обнаружила следы крови на полу, – заявила Милена Сараива.

Ранее сообщалось, что на голове и шее боксера обнаружены травмы, но пулевых и колотых ранений не найдено.

Итальянец по происхождению Артуро Гатти по прозвищу Гром был обладателем чемпионских поясов в первом полулегком весе по версии IBF с 1995 по 1998 год и в первом полусреднем весе по версии WBC с 2004 по 2005 год. Многие любители бокса считали его одним из самых зрелищных боксеров современности.