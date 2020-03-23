Семь игроков «Динамо-Молодечно» наказаны за участие в договорном матче

12 ноября 2019 года «бело-синие» на своем льду принимали «львов», шедших в подвале турнирной таблицы. Хоккеисты «Динамо» вели в счете 5:1, но в итоге проиграли 5:6.

СК выявил факт противоправного влияния на итоги матча «Динамо-Молодечно» и «Могилёва» в чемпионате Беларуси

Было установлено, что семь хоккеистов «Динамо-Молодечно» согласились сдать игру за деньги. За это им обещалось от 7 до 15 тысяч долларов. О том, что матч будет договорным, знали еще три игрока: Артем Волков, Дмитрий Амброжейчик и Никита Феоктистов. Они отказались «сдавать» игру, но и не сообщили в правоохранительные органы.