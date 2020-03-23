Семь игроков «Динамо-Молодечно» наказаны за участие в договорном матче

Новости Беларуси. Дисциплинарный комитет Федерации хоккея Беларуси вынес решение по договорному матчу чемпионата страны между «Динамо-Молодечно» и «Могилевом», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Дисциплинарный комитет Федерации хоккея Беларуси вынес решение по договорному матчу чемпионата страны между «Динамо-Молодечно» и «Могилевом», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
12 ноября 2019 года «бело-синие» на своем льду принимали «львов», шедших в подвале турнирной таблицы. Хоккеисты «Динамо» вели в счете 5:1, но в итоге проиграли 5:6.
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Было установлено, что семь хоккеистов «Динамо-Молодечно» согласились сдать игру за деньги. За это им обещалось от 7 до 15 тысяч долларов. О том, что матч будет договорным, знали еще три игрока: Артем Волков, Дмитрий Амброжейчик и Никита Феоктистов. Они отказались «сдавать» игру, но и не сообщили в правоохранительные органы.
В результате федерация хоккея дисквалифицировала на год и подвергла денежным штрафам участников «договорняка» Сергея Шелега, Никиту Устиненко, Алексея Иванова, Станислава Кучкина, Вячеслава Лисичкина, Александра Сырея и Павла Боярчука. Тренер Игорь Кривошлык, который делал ставки на матчи своей команды, получил бессрочную дисквалификацию.