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СК выявил факт противоправного влияния на итоги матча «Динамо-Молодечно» и «Могилёва» в чемпионате Беларуси

22 ноября 2019 18:44
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Новости Беларуси. Центральным аппаратом Следственного комитета выявлен факт противоправного влияния на итог матча чемпионата Беларуси по хоккею в дивизионе «А» между «Динамо-Молодечно» и хоккейным клубом «Могилев», сообщили в программе «СТВ-Спорт»

СК выявил факт противоправного влияния на итоги матча «Динамо-Молодечно» и «Могилёва» в чемпионате Беларуси-1

Встреча состоялась 12 ноября. 22 ноября стало известно, что в отношении ряда представителей команды из Молодечно возбуждено уголовное дело по статье: «Покушение на получение незаконного вознаграждения спортсменами за оказание влияния на результаты соревнования». Допрошенные в качестве подозреваемых спортсмены подтвердили, что матч носил договорной характер.

СК выявил факт противоправного влияния на итоги матча «Динамо-Молодечно» и «Могилёва» в чемпионате Беларуси-4

В настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершения преступления. В матче победу праздновал «Могилев» – 6:5. По ходу встречи «львы» уступали сопернику 2:5, но в третьем периоде забросили сразу четыре шайбы в ворота коллектива из Молодечно.

СК выявил факт противоправного влияния на итоги матча «Динамо-Молодечно» и «Могилёва» в чемпионате Беларуси-7

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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