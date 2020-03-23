20 обвиняемых и 35 томов материалов. В Минске начались судебные заседания по делу о договорных матчах

Новости Беларуси. 20 обвиняемых и 35 томов материалов. 23 марта в Минске прошло первое заседание по делу о договорных матчах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще в январе 2020-го свое наказание вынесла Федерация футбола, но только в отношении тех игроков, кто добровольно признался в содеянном. Это 13 спортсменов. Причем в Федерации не исключают, что по итогам судебного процесса санкции могут быть ужесточены.

Напоминаем, это вторая группа, выявленная за последние три года. В 2017-м за подобные преступления к ограничению свободы и штрафам уже привлекали 15 человек из России, Украины и Беларуси. Однако некоторые из фигурантов того дела вернулись к «договорным» поединкам.