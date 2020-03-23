20 обвиняемых и 35 томов материалов. В Минске начались судебные заседания по делу о договорных матчах

Новости Беларуси. 20 обвиняемых и 35 томов материалов. 23 марта в Минске прошло первое заседание по делу о договорных матчах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 20 обвиняемых и 35 томов материалов. 23 марта в Минске прошло первое заседание по делу о договорных матчах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еще в январе 2020-го свое наказание вынесла Федерация футбола, но только в отношении тех игроков, кто добровольно признался в содеянном. Это 13 спортсменов. Причем в Федерации не исключают, что по итогам судебного процесса санкции могут быть ужесточены.
Напоминаем, это вторая группа, выявленная за последние три года. В 2017-м за подобные преступления к ограничению свободы и штрафам уже привлекали 15 человек из России, Украины и Беларуси. Однако некоторые из фигурантов того дела вернулись к «договорным» поединкам.
Тему продолжит Евгений Поболовец.
Евгений Поболовец, корреспондент:
23 марта на скамье подсудимых 20 человек. Это спортсмены и игроки, которые уже завершили свои карьеры. Следствием установлено 15 фактов сдачи футбольных матчей и 12 фактов хищения денег букмекерских контор.
Расследование завершено в конце 2019 года. Следствие установило, что за сданную игру спортсменам предлагали от 1 000 долларов. Организаторы выходили на опытного игрока команды (как правило из той, где были финансовые трудности) и договаривались с ним. Он уже, в свою очередь, подключал к делу молодых игроков. Доходило до того, что в одной такой игре нужный результат обеспечивали сразу 10 спортсменов одной команды!
Договорные матчи были в чемпионате и Кубке Беларуси в 2017–2018 годах. В них были замечены клубы высшей, первой и второй лиг. Пожизненно отстранили от соревнований двух человек, еще несколько десятков игроков отстранены на срок от года до трех лет. Кроме того, спортсмены наказаны рублем: штрафы от 2 700 до 13 500 рублей.
Федерация наказала и футбольные клубы. Так, новополоцкий «Нафтан» следующий сезон в первой лиге начнет с –15 очками на старте. «Химик» из Светлогорска лишится 9 очков. «Лида», «Неман-Агро» и «Орша» – минус 3 очка.
Сегодняшнее судебное заседание первое. Сколько их всего пройдет, пока сказать сложно. Ожидается, что судьи вынесут свой вердикт где-то в середине апреля.