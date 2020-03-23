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Четыре автомобиля поочередно столкнулись друг с другом на МКАД

23 марта 2020 15:35
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Новости Беларуси. Сразу четыре автомобиля столкнулись на внешнем кольце МКАД утром 23 марта. Пострадала одна из пассажиров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Четыре автомобиля поочередно столкнулись друг с другом на МКАД-1

Двигаясь с проспекта Дзержинского в направлении Кижеватова, водитель автомобиля Skoda въехал в Volkswagen. Машину отбросило в Fiat, а тот столкнулся с Lada. Причиной ДТП стало несоблюдение дистанции. Пострадавшую доставили в больницу.

Четыре автомобиля поочередно столкнулись друг с другом на МКАД-4

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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