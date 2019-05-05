«Сегодня аварийной ситуации в доме нет». Что говорят специалисты о состоянии дома на Широкой

Новости Беларуси. Проблемная новостройка по улице Широкой в Минске не признана аварийной. Однако вопрос безопасности остается открытым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многоэтажку на улице Широкой обследуют специалисты Как сообщили представители, в ближайший месяц обследование продолжится. Уже сделано лазерное сканирование. Будут установлены специальные марки, по которым специалисты смогут отслеживать движение всего здания.

Валерий Пастушков, специалист по технической экспертизе зданий и сооружений:

Хочу заверить: сегодня аварийной ситуации в доме нет. Обследование всего здания будет проводиться в течение месяца. Если будут в процессе обследования выявлены какие-то хоть малейшие подозрения на недостаточную несущую способность конструкций здания, они будут усилиться.