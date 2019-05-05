Жилец дома на Широкой: «Пока не начал трещать дом по швам, ничего не производилось»

Сейчас в одном из подъездов ведутся работы по усилению несущих конструкций. Вход в него заблокирован. В свои квартиры жильцы поднимаются по пожарной лестнице.

Денис Бородулин:

Обращались полтора года назад, указывали на эту проблему. Сказали: «Да, мы рассмотрим, да, мы укажем, что-то будем делать». Но пока не начал трещать дом по швам, ничего не производилось. Вопросы, которые у нас назрели: что с домом; рушится ли он фактически; что будет дальше.

«Сегодня аварийной ситуации в доме нет». Что говорят специалисты о состоянии дома на Широкой