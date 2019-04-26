В доме по улице Широкая в Минске проводится укрепление конструкций: жильцы отселены на время

Новости Беларуси. В Минске жильцов многоэтажного дома из-за ремонтных работ просят на несколько часов покинуть квартиры.

По информации МЧС, сообщение об изменении целостности монолитной колонны в жилом доме по улице Широкой,3 поступило днем 26 апреля.

В ходе разбирательства было установлено, что в марте 2018 года эксплуатирующей организацией выявлено образование горизонтальных и вертикальных трещин с разрывом штукатурки.