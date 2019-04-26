В доме по улице Широкая в Минске проводится укрепление конструкций: жильцы отселены на время
Новости Беларуси. В Минске жильцов многоэтажного дома из-за ремонтных работ просят на несколько часов покинуть квартиры.
По информации МЧС, сообщение об изменении целостности монолитной колонны в жилом доме по улице Широкой,3 поступило днем 26 апреля.
В ходе разбирательства было установлено, что в марте 2018 года эксплуатирующей организацией выявлено образование горизонтальных и вертикальных трещин с разрывом штукатурки.
Соответствующие службы провели ряд необходимых мероприятий, был разработан проект по укреплению строительных конструкций дома путем установки металлического двутавра.
Вскоре были начаты работы. Пока они будут проводиться, для жильцов дома было развернуто временное пребывание в ГУО «СШ №178». Предполагаемое время проведения работ составляет 4-5 часов.
На месте работает оперативная группа КЧС при администрации Советского района Минска, руководство КУП «Жилищное коммунальное хозяйство Советского района Минска», руководство КУДП «Управление капитального строительства Советского района Минска».
Подразделения МЧС не привлекались.