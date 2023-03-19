Прямой эфир

На проспекте Пушкина Subaru насмерть сбила 24-летнюю девушку

19 марта 2023 08:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Трагический инцидент в Минске. В ночь на 19 марта на проспекте Пушкина произошло смертельное ДТП с участием двух авто и пешехода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На проспекте Пушкина Subaru насмерть сбила 24-летнюю девушку-1

Около 23:00 25-летний водитель на автомобиле Subaru сбил молодую девушку. Она переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. После удара машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с другим авто.

На проспекте Пушкина Subaru насмерть сбила 24-летнюю девушку-4

Дмитрий Шадуя, ответственный по УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
В районе дома № 33 по проспекту Пушкина совершил наезд на пешехода, девушку 1998 года рождения, которая пересекала проезжую часть слева направо по ходу движения по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий зеленый сигнал светофора. Далее автомобиль Subaru совершил столкновение с разделительным дорожным ограждением, после чего автомобиль выбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Skoda. Далее автомобиль Subaru отбросило на опору освещения.

На проспекте Пушкина Subaru насмерть сбила 24-летнюю девушку-7

К месту ЧП оперативно прибыли кареты скорой помощи, однако спасти девушку не удалось. Что стало причиной ДТП – не сообщается. Детали трагического инцидента устанавливаются.

Сбивший насмерть 24-летнюю девушку на проспекте Пушкина бесправник заключён под стражу

# Авария в Минске # происшествия # Дмитрий Шадуя # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Вилейском районе сгорел дом – хозяйка спаслась благодаря извещателю
17 марта 2023 15:33

В Вилейском районе сгорел дом – хозяйка спаслась благодаря извещателю

Дело TUT.BY: Чекина и Золотова приговорены к 12 годам колонии
17 марта 2023 12:51

Дело TUT.BY: Чекина и Золотова приговорены к 12 годам колонии

Здание погрануправления ФСБ загорелось в Ростове-на-Дону, есть пострадавшие
16 марта 2023 10:57

Здание погрануправления ФСБ загорелось в Ростове-на-Дону, есть пострадавшие