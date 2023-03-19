На проспекте Пушкина Subaru насмерть сбила 24-летнюю девушку

Новости Беларуси. Трагический инцидент в Минске. В ночь на 19 марта на проспекте Пушкина произошло смертельное ДТП с участием двух авто и пешехода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 23:00 25-летний водитель на автомобиле Subaru сбил молодую девушку. Она переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. После удара машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с другим авто.

Дмитрий Шадуя, ответственный по УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

В районе дома № 33 по проспекту Пушкина совершил наезд на пешехода, девушку 1998 года рождения, которая пересекала проезжую часть слева направо по ходу движения по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий зеленый сигнал светофора. Далее автомобиль Subaru совершил столкновение с разделительным дорожным ограждением, после чего автомобиль выбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Skoda. Далее автомобиль Subaru отбросило на опору освещения.