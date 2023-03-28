На МКАД маршрутка съехала в кювет, а на М7 столкнулись автобус с пассажирами и снегоуборочная машина

Новости Беларуси. Март преподнес белорусам неприятные сюрпризы. Ночью страна оказалась под влиянием южного циклона и его активных атмосферных фронтов, которые принесли похолодание, обильные осадки и сильный ветер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Города завалило снегом.

Обильные осадки спровоцировали ухудшение ситуации на дорогах. Сообщения о ДТП поступают с самого утра. На Минской кольцевой в кювете оказалась маршрутка. Водитель не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. Обошлось без пострадавших. А на автодороге М7 столкнулись автобус и снегоуборочная машина. От удара транспортное средство вылетело в кювет. В момент ЧП в нем находились 42 человека. К счастью, никто не пострадал. По факту аварии проводится проверка.