Сбил столб, перекрыл движение и поехал дальше. Подробности пьяной аварии на МКАД

Новости Беларуси. В Минске сотрудники ГАИ разыскивали водителя, который сбил осветительную мачту на МКАД и покинул место ДТП, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Поздно вечером 29 декабря 32-летний мужчина ехал за рулем грузового авто с полуприцепом. В районе Уручья водитель не справился с управлением и задел столб, который упал и перекрыл часть дороги. Несмотря на аварию, мужчина не вызвал ГАИ и продолжил движение.

Павел Ангарьян, начальник отдела ГАИ Ленинского РУВД:

Данная информация прозвучала в радиоэфире для ориентирования личного состава Госавтоинспекции. В связи с этим впоследствии указанный автомобиль был задержан сотрудниками ГАИ Ленинского района уже на территории Октябрьского района.