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Сбил столб, перекрыл движение и поехал дальше. Подробности пьяной аварии на МКАД

30 декабря 2020 15:04
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Новости Беларуси. В Минске сотрудники ГАИ разыскивали водителя, который сбил осветительную мачту на МКАД и покинул место ДТП, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сбил столб, перекрыл движение и поехал дальше. Подробности пьяной аварии на МКАД-1

Поздно вечером 29 декабря 32-летний мужчина ехал за рулем грузового авто с полуприцепом. В районе Уручья водитель не справился с управлением и задел столб, который упал и перекрыл часть дороги. Несмотря на аварию, мужчина не вызвал ГАИ и продолжил движение.

Сбил столб, перекрыл движение и поехал дальше. Подробности пьяной аварии на МКАД-4

Павел Ангарьян, начальник отдела ГАИ Ленинского РУВД:
Данная информация прозвучала в радиоэфире для ориентирования личного состава Госавтоинспекции. В связи с этим впоследствии указанный автомобиль был задержан сотрудниками ГАИ Ленинского района уже на территории Октябрьского района.

Сбил столб, перекрыл движение и поехал дальше. Подробности пьяной аварии на МКАД-7

В крови водителя нашли алкоголь. Свою вину мужчина отрицал. Сейчас нарушителю может грозить крупный штраф и лишение прав на три года.

# Авария в Минске # происшествия # Павел Ангарьян # Фотофакт

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