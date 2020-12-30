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В Лиде бетонным столбом перекрыли железнодорожные пути. Возбуждено уголовное дело

30 декабря 2020 10:40
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Новости Беларуси. Очередной случай железнодорожного терроризма. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту умышленного повреждения путей сообщения в Лиде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Лиде бетонным столбом перекрыли железнодорожные пути. Возбуждено уголовное дело-1

Неизвестные перекрыли железнодорожное полотно бетонным столбом. Машинист пассажирского поезда сообщением Гродно – Гомель первым увидел препятствие. Состав максимально снизил скорость, однако столкновения избежать не удалось.

При этом серьезных последствий нет. Пассажиры не пострадали, спустя время поезд проследовал далее. Позже стало известно, что таким же способом в негодность приведены пути в гродненском направлении. Следователи ищут причастных.

# Белорусская железная дорога # происшествия # Фотофакт

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