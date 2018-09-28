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Сбежавших три дня назад из Могилёвской больницы подростков нашли в Мстиславле

28 сентября 2018 11:41
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Новости Беларуси. Сбежавших на неделе из Могилёвской областной психиатрической больницы молодых людей задержали 27 сентября в Мстиславле.  

По сведениям УВД Могилёвского облисполкома, в понедельник подростки разбили окно на первом этаже и покинули отделение больницы, где проходили обследование. Предполагалось, что подростки могли отправиться в РФ, поскольку одного из них ранее нашли на стройке в Москве.  

В четверг разыскиваемых обнаружили в Мстиславле. Выяснилось, что после побега парни угнали в Могилёве три автомобиля: ГАЗ 3102 «Волга» и два ВАЗ-21063 «Жигули». Две машины вышли из строя, поэтому юноши бросили их и на оставшихся «Жигулях» поехали в Мстиславль.  

Молодые люди задержаны инспекторами ГАИ до предъявления обвинения в совершенных преступлениях.  

На неделе стало известно, что трое подростков сбежали из больницы в Могилёве.  

Беглецов объявили в розыск – подробнее здесь.  

 

# Пропавшие люди # происшествия # Иван Янковский

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