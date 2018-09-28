Сбежавших три дня назад из Могилёвской больницы подростков нашли в Мстиславле

Новости Беларуси. Сбежавших на неделе из Могилёвской областной психиатрической больницы молодых людей задержали 27 сентября в Мстиславле.

По сведениям УВД Могилёвского облисполкома, в понедельник подростки разбили окно на первом этаже и покинули отделение больницы, где проходили обследование. Предполагалось, что подростки могли отправиться в РФ, поскольку одного из них ранее нашли на стройке в Москве.

В четверг разыскиваемых обнаружили в Мстиславле. Выяснилось, что после побега парни угнали в Могилёве три автомобиля: ГАЗ 3102 «Волга» и два ВАЗ-21063 «Жигули». Две машины вышли из строя, поэтому юноши бросили их и на оставшихся «Жигулях» поехали в Мстиславль.

Молодые люди задержаны инспекторами ГАИ до предъявления обвинения в совершенных преступлениях.

На неделе стало известно, что трое подростков сбежали из больницы в Могилёве.