Сбежавшего из-под конвоя 27-летнего брестчанина задержали в Ивацевичском районе

Новости Беларуси. 20 апреля в Ивацевичском районе был задержан сбежавший из-под стражи брестчанин.

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, гражданина задержали примерно в шесть часов вечера в деревне Оброво.

Ранее в отношении 27-летнего молодого человека были возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Гражданин был доставлен в одну из больниц областного центра на стационарное лечение.

10 апреля мужчина сбежал. Сейчас беглец задержан. По факту побега возбуждено уголовное дело.

Весной 2018 года из мозырской колонии пытался сбежать заключённый.