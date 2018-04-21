Сбежавшего из-под конвоя 27-летнего брестчанина задержали в Ивацевичском районе

Новости Беларуси. 20 апреля в Ивацевичском районе был задержан сбежавший из-под стражи брестчанин.
Как сообщает УВД Брестского облисполкома, гражданина задержали примерно в шесть часов вечера в деревне Оброво.
Ранее в отношении 27-летнего молодого человека были возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Гражданин был доставлен в одну из больниц областного центра на стационарное лечение.
10 апреля мужчина сбежал. Сейчас беглец задержан. По факту побега возбуждено уголовное дело.
Весной 2018 года из мозырской колонии пытался сбежать заключённый.
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