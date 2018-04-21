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В Витебском районе велосипедист попал под колёса трактора. Мужчина погиб

21 апреля 2018 09:25
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Новости Беларуси. 20 апреля около девяти вечера в агрогородке Ольгово Витебского района велосипедист попал под колёса трактора.  

В Витебском районе велосипедист попал под колёса трактора. Мужчина погиб-1

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома  

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, за рулём трактора находился 33-летний водитель. Во время поворота на улицу Сельскую гражданин услышал посторонний шум. Мужчина остановил транспортное средство, после чего обнаружил под ним велосипедиста.  

В Витебском районе велосипедист попал под колёса трактора. Мужчина погиб-4

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома  

Личность погибшего не установлена. Предполагается, что велосипедисту было 55 – 60 лет.  

Проводится проверка.  

Весной 2018 года под Минском внедорожник наехал на МАЗ.  

Водитель легковушки погиб – здесь подробнее.  

# происшествия # Авария в Витебской области

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