В Витебском районе велосипедист попал под колёса трактора. Мужчина погиб

Новости Беларуси. 20 апреля около девяти вечера в агрогородке Ольгово Витебского района велосипедист попал под колёса трактора.

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, за рулём трактора находился 33-летний водитель. Во время поворота на улицу Сельскую гражданин услышал посторонний шум. Мужчина остановил транспортное средство, после чего обнаружил под ним велосипедиста.

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома