В Витебском районе велосипедист попал под колёса трактора. Мужчина погиб

Новости Беларуси. 20 апреля около девяти вечера в агрогородке Ольгово Витебского района велосипедист попал под колёса трактора.
Новости Беларуси. 20 апреля около девяти вечера в агрогородке Ольгово Витебского района велосипедист попал под колёса трактора.
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома
Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, за рулём трактора находился 33-летний водитель. Во время поворота на улицу Сельскую гражданин услышал посторонний шум. Мужчина остановил транспортное средство, после чего обнаружил под ним велосипедиста.
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома
Личность погибшего не установлена. Предполагается, что велосипедисту было 55 – 60 лет.
Проводится проверка.
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