Сатирик Аркадий Арканов скончался в московской больнице от острой сердечной недостаточности

Новости России. Утром 22 марта печальное известие пришло из Москвы. Сатирик Аркадий Арканов на 82-м году жизни скончался в одной из московских больниц.

Причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность, спровоцированная тяжелой болезнью легких.

Писателя госпитализировали в ЦКБ Управления делами президента 14 марта. Арканов жаловался на боли в груди и затрудненное дыхание. Медики сообщали, что им удалось стабилизировать состояние больного, но от дальнейших прогнозов воздержались.



За свою жизнь Арканов написал около полутора десятков книг, множество рассказов и других произведений. Также он известен как ведущий нескольких телепередач, в частности, «Белый попугай» и «Вокруг смеха». Кроме того, Арканов написал десятки пьес, которые были поставлены на сцене Театра сатиры в Москве.

Аркадий Арканов, писатель-сатирик, драматург:

Биография моя проста и незатейлива. Она вряд ли может послужить основой для написания остросюжетного романа, постановки пьесы или создания кинофильма. При желании она может уложиться в несколько строк. Родился 7 июня 1933 года в городе Киеве. В 1934 году, после ареста отца, переехал с матерью в Вязьму. После освобождения отца в 1938 году семья поселяется в Москве. В школу пошел в 1941 году в городе Красноярске, куда был эвакуирован вместе с мамой и младшим братом по причине начавшейся Великой Отечественной войны. Отец в течение всей войны продолжал работать в Москве, куда мы и возвратились в апреле 1943 года. В 1951 году окончил среднюю школу и поступил в Первый московский ордена Ленина медицинский институт им. И.М. Сеченова. В 1957 году его окончил. До 1960 года работал участковым врачом в Москве. В 1961 году расстался с медициной и занялся профессиональной литературной деятельностью. С 1963 по 1967 год работал внештатным редактором отдела юмора и сатиры в журнале «Юность». В 1968 году был принят в члены Союза советских писателей. Дата смерти моей пока не известна…

Друзья, коллеги и поклонники скорбят по Аркадию Михайловичу.

Смерть Аркадия Арканова – огромная потеря, из жизни ушел светлый человек. Такое мнение высказал юморист и телеведущий Владимир Винокур.

Владимир Винокур, юморист, телеведущий (в эфире РСН):

Арканов был внешне угрюмым человеком, но каждое его слово – реприза, и вокруг всегда был гомерический хохот. Он был безумно смешным и добрым.



Андрей Битов, писатель (агентству ТАСС):

Замечательный автор, замечательный игрок. Писал чистые, хорошие тексты, и их совсем немного, что тоже хорошо говорит о писателе.