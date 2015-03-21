Олимпийский чемпион, 35-летний тяжелоатлет Добрев, найден мертвым в собственном доме

Новости Болгарии. Чемпион Олимпийских игр 2004 года болгарский тяжелоатлет Милен Добрев найден мертвым. Пресс-секретарь министерства внутренних дел Болгарии: Тело Добрева было найдено в его доме в Пловдиве. Не обнаружено никаких признаков насилия, причина смерти на данный момент неясна.

Милен Добрев стал чемпионом Олимпийских игр в Афинах в весовой категории до 94 килограммов. В 2003 году он завоевал золотую медаль чемпионата мира в Ванкувере. В 2008 году после череды травм спортсмен завершил карьеру.

Пламен Аспарухов, бывший тренер сборной Болгарии по тяжелой атлетике:

Узнав о его смерти, я не смог сдержать слез. Это был лучший из людей, которых я знал.

К несчастью, мир спорта знает десятки трагичных случаев гибели молодых спортсменов.

Май 2008. Не стало 19-летнего футболиста подмосковного «Сатурна» Кирилла Спасского. Молодой человек скончался от острого менингита гипертоксической формы.

Октябрь 2008. За три минуты до конца матча на скамейке запасных остановилось сердце форварда омского «Авангарда» Алексея Черепанова. Как показало заключение судебно-медицинской экспертизы, хоккеист страдал миокардитом. Эта болезнь сердца не совместима с занятиями профессиональным спортом.

В 2008 году от остановки сердца скончался 21-летний российский хоккеист Игорь Антосик. Ему стало плохо во время тренировочного кросса при подготовке к новому сезону. Игрока увезли в больницу, где он скончался через два дня, так и не приходя в сознание.

Летом 2007 года не стало Антонио Пуэрта, 22-летнего испанского футболиста клуба «Севилья». Во время матча с мадридским «Реалом» спортсмену стало плохо. Футболист самостоятельно покинул поле. Еще один сердечный приступ застал его в раздевалке. Молодого человека на скорой увезли в больницу, где он и скончался.