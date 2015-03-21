Жизнь за iPhone: 12-летняя девочка пыталась отравить мать, отобравшую у нее смартфон

Новости США. Драма развернулась в американском штате Колорадо. 12-летняя девочка пыталась отправить родную мать на тот свет за то, что она запретила пользоваться любимым смартфоном.

В начале марта девочка предложила маме выпить фруктовый коктейль, разбавленный отбеливающим средством.

Женщина сделала всего один глоток.

Сообщение полиции:

Женщина сделала глоток, и сразу почувствовала в напитке химию. Однако она подумала, что дочь просто не сполоснула стакан перед тем, как налить туда коктейль.

Американку госпитализировали с отравлением. Правда через день отпустили домой.

Ее 12-летняя дочь на том не остановилась. Желание расквитаться оказалось сильнее.

Спустя некоторое время она плеснула отбеливатель в графин с водой. Сильный запах хлорки женщина почувствовала сразу, пригласила дочь на разговор. Выяснив у девочки, что та хотела убить ее в отместку за отобранный iPhone, мать, не раздумывая, позвонила в полицию.



Девочка находится в центре заключения для несовершеннолетних преступников. Ей уже предъявлены обвинения в покушении на убийство.

Летом прошлого года в стоимость планшета 16-летний белорус оценил жизнь родного человека.

Подросток едва не убил мать из-за разбитого гаджета. Шокирующий случай произошел в Светлогорском районе. Июльским днем женщина принялась за уборку в собственном доме. Помочь она попросила 16-летнего сына.

А вместо помощи получила лишь ответ в матерной форме, мол, ему на все наплевать. Сын, как ни в чем не бывало, продолжил сидеть в кресле, держа в руках планшет. Женщина выхватила планшет и швырнула на кресло. Удар был настолько сильным, что гаджет разбился. Сын будто голову потерял: с кулаками набросился на мать. Подробности этой истории читайте здесь.