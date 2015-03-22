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В Печах солдат срочной службы покончил жизнь самоубийством

22 марта 2015 11:18
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Новости Беларуси. Военнослужащий срочной службы 72 объединенного учебного центра (военный городок Печи) покончил жизнь самоубийством.

Пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь:
21 марта 2015 года в 72 объединенном учебном центре имел место факт самоубийства военнослужащего срочной службы. Для установления истинных причин случившегося проводятся следственные действия. Министерство обороны выражает соболезнование родным и близким военнослужащего.

На прошлой неделе страшная новость потрясла Светлогорск.

Утром 13 марта в лесопарковой зоне рядом с детско-юношеской спортивной школой местные жители обнаружили тело 15-летнего подростка.  

В мобильном телефоне была предсмертная записка: парень решил все сам и в его смерти никто не виноват.

Одноклассники и друзья шокированы произошедшим. Никаких предположений они не озвучивают. Разве что, накануне трагедии подросток должен был встретиться с товарищами, но так и не пришёл.

Кроме того, школьник удалил всю информацию и личную переписку на своей страничке в одной из соцсетей. Подробности здесь.

# происшествия # Гибель солдат в армии

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