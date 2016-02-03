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Самолет с дырой в фюзеляже после взрыва на борту приземлился в Сомали: погиб один человек

03 февраля 2016 16:46
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Новости Сомали. Появились первые кадры «Аэробуса», который накануне после взрыва на борту сумел благополучно приземлиться в столице Сомали Могадишо. Видео из салона выложил в интернет очевидец. На кадрах действительно видна огромная дыра в фюзеляже, а внутри – свисающие кислородные маски.

Известно об одном погибшем. Пожилой мужчина выпал во время полета через пробоину в обшивке лайнера. Его тело уже обнаружено.

Что стало причиной взрыва, еще предстоит выяснить. ЧП произошло практически сразу после взлета. К счастью, «Аэробус» не успел набрать большую высоту и экипажу удалось его посадить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Самолет

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