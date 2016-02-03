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24-летний эксгибиционист, задержанный в Минске, работает охранником

03 февраля 2016 14:39
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Новости Беларуси. Набережная Свислочи, автобусная остановка. На протяжении нескольких дней 24-летний минчанин повторял публичное раздевание. Молодой человек демонстрировал прохожим половые органы, после чего убегал.

О происходящем в милицию сообщила жительница столицы.

Неприятную картину она наблюдала по дороге на работу.

Татьяна Обозная, пресс-офицер Центрального РУВД: 
Сотрудники милиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых молодой человек был задержан. Задержанный – 24-летний минчанин, работающий охранником в одном из увеселительных заведений. В настоящее время известно о двух фактах публичной демонстрации задержанным своих половых органов в январе текущего года.

Есть основания полагать, что молодой человек причастен к прошлогодним публичным раздеваниям в Центральном районе Минска. Обстоятельства этого дела еще предстоит установить. После чего действиям «голого нарушителя» будет дана правовая оценка.

Напомним, на прошлой неделе на Октябрьской площади в Минске задержали студентов- эксгибиционистов.

Двое молодых людей демонстрировали свои обнаженные части тела. В это время третий снимал происходящее на камеру мобильного телефона. Зачем молодые люди это делали? Здесь подробности

# происшествия # Хулиганство # Татьяна Обозная

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