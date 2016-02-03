24-летний эксгибиционист, задержанный в Минске, работает охранником

Новости Беларуси. Набережная Свислочи, автобусная остановка. На протяжении нескольких дней 24-летний минчанин повторял публичное раздевание. Молодой человек демонстрировал прохожим половые органы, после чего убегал.
О происходящем в милицию сообщила жительница столицы.
Неприятную картину она наблюдала по дороге на работу.
Татьяна Обозная, пресс-офицер Центрального РУВД:
Сотрудники милиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых молодой человек был задержан. Задержанный – 24-летний минчанин, работающий охранником в одном из увеселительных заведений. В настоящее время известно о двух фактах публичной демонстрации задержанным своих половых органов в январе текущего года.
Есть основания полагать, что молодой человек причастен к прошлогодним публичным раздеваниям в Центральном районе Минска. Обстоятельства этого дела еще предстоит установить. После чего действиям «голого нарушителя» будет дана правовая оценка.
Напомним, на прошлой неделе на Октябрьской площади в Минске задержали студентов- эксгибиционистов.
Двое молодых людей демонстрировали свои обнаженные части тела. В это время третий снимал происходящее на камеру мобильного телефона. Зачем молодые люди это делали? Здесь подробности.