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В Речице муж заказал убийство жены за $5 тысяч: на 25 лет сядет и убийца, и заказчик

03 февраля 2016 10:55
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Новости Беларуси. 25 лет каждому. Такой приговор вынесен убийце и заказчику. В Речице завершился судебный процесс по громкому делу.

Весной 2015 года мужчина заказал убийство собственной жены. Жизнь супруги он оценил в 5 тысяч долларов. Мотив — заполучить имущество, приобретенное в браке. Выманить жертву удалось под предлогом проверки газового оборудования. Когда женщина вышла из дома, киллер напал на нее с ножом. В этой истории ужасает циничность преступника. Убийца работал в ритуальной службе. И на следующий день именно он абсолютно невозмутимо забирал из морга тело своей же жертвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# происшествия # Убийство

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