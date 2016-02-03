В Речице муж заказал убийство жены за $5 тысяч: на 25 лет сядет и убийца, и заказчик

Новости Беларуси. 25 лет каждому. Такой приговор вынесен убийце и заказчику. В Речице завершился судебный процесс по громкому делу.

Весной 2015 года мужчина заказал убийство собственной жены. Жизнь супруги он оценил в 5 тысяч долларов. Мотив — заполучить имущество, приобретенное в браке. Выманить жертву удалось под предлогом проверки газового оборудования. Когда женщина вышла из дома, киллер напал на нее с ножом. В этой истории ужасает циничность преступника. Убийца работал в ритуальной службе. И на следующий день именно он абсолютно невозмутимо забирал из морга тело своей же жертвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.